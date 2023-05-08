للحفاظ على توأمك الرقمي .. إليكم القاعدة الذهبية لحماية بياناتكم الشخصية من التلف

مع تزايد اعتمادنا على التقنية في حياتنا لتخزين البيانات، خاصة تلك التي توثق ذكرى ما أو لحظة مفرحة، مثل الصور والفيديوهات أو حتى التسجيلات الموسيقية والصوتية، زادت الأهمية لحفظها بطريقة آمنة تضمن الحفاظ عليها، وهو ما دعا خبراء التقنية لوضع القاعدة الذهبية لحماية البيانات من التلف، وهي 1-2-3.. أي تخزين ثلاث نسخ، اثنتان على وسيطي تخزين مختلفين، وواحدة في مكان بعيد عنك.