5 ثوانٍ حاسمة وخاصيةٌ طال انتظارها.. "واتساب" يطلق ميزة استعادة الرسائل المحذوفة

لكن من الآن فصاعدًا -وفق "سكاي نيوز عربية"- إذا حذفتَ رسالة لنفسك فقط، عن طريق الخطأ، بدلًا من الدردشة بأكملها؛ فلديك خيار جديد لإصلاح خطئك، وهو "حذف عن طريق الخطأ"، والذي يعيد الرسالة في حال لم يمر على حذفها أكثر من خمس ثوان، وهي مدة قد لا تكون طويلة؛ لكنها كافية لإصلاح خطأ كهذا، فبمجرد استعادة الرسالة، يمكن للمستخدم إما اختيار تركها أو حذفها مرة أخرى "للجميع" هذه المرة.