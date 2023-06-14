الاتحاد الأوروبي: ليس انقراض البشر هو سبب خوفنا من تهديدات "الذكاء الاصطناعي"

ومضت بقولها "هذا كان مفتاحًا، حيث يتم استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة على اتخاذ القرارات التي يمكن أن تؤثر في معيشة شخص ما، مثل ما إذا كان بإمكانه التقدم بطلب للحصول على قرض عقاري".