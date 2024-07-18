"مايكروسوفت" تطلق منصة جديدة لـ"المصممين" مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية منصة جديدة وصفتها بأنها ستكون مثالية ومخصصة لمصممي الجرافيك والعاملين بتسويق مواقع التواصل، خاصة وأنها ستكون مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ووصفت تقارير عديدة منصة "ديزانير" الجديدة من مايكروسوفت بأنها ستكون منافسًا شرسًا لمنصة "كانفا" الشهيرة.
وأشارت "مايكروسوفت" في بيان رسمي إلى أن منصة "ديزاينر" ستكون متاحة على كل الأجهزة العاملة بأنظمة تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" و"ويندوز".
وتستخدم المنصة أدوات "كوبايلوت" و"أوبين إيه آي" للذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء وتصميم أي صور يرغب بها المستخدم.
وتدعم المنصة الجديدة أكثرَ من 80 لغة، وتتيح إنشاء أي مقاطع مرئية من الألف إلى الياء باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويمكن استخدامها لتحرير وتعديل أي صورة قمت بإنشائها بالفعل.
وتتيح المنصة الكثير من القوالب المتاحة لتوجيه عملية إنشاء أنواع الصور الشائعة، مثل بطاقة التهنئة أو خلفية الهاتف الذكي أو الصورة الرمزية للملف الشخصي.
ويمكن للفنانين الأكثر خبرة أيضًا بناء كل شيء من الصفر، وتطوير قوالبهم الخاصة واستخدام فنهم الخاص.
ويمكن ربط هذه الصور بسهولة عبر "مايكروسوفت وورد" أو "باور بوينت".