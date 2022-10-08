تعرف على مفاجآت "مايكروسوفت" المرتقبة في 12 أكتوبر

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن مايكروسوفت "تستعد للكشف عن الإصدار الجديد من حواسيبها اللوحية "سرفس 9 برو"، الذي سيتميّز بمعالجات قوية تجعله أشبه بحاسب محمول أو شخصي، وبذاكرة تخزين عشوائية "رام" قد تصل إلى 32 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 1 تيرابايت.