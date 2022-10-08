تعرف على مفاجآت "مايكروسوفت" المرتقبة في 12 أكتوبر

تستعدّ شركة "مايكروسوفت" الأمريكية للكشف عن مفاجآت عديدة في مؤتمرها العالمي يوم 12 أكتوبر الجاري.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن مايكروسوفت "تستعد للكشف عن الإصدار الجديد من حواسيبها اللوحية "سرفس 9 برو"، الذي سيتميّز بمعالجات قوية تجعله أشبه بحاسب محمول أو شخصي، وبذاكرة تخزين عشوائية "رام" قد تصل إلى 32 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 1 تيرابايت.
وتقول المصادر: إن "سرفس 9 برو" سيأتي بشاشة ذات قياس 13 بوصة بمعدل 120 هرتز، وكاميرا أمامية 5 ميجابيكسل، وخلفية 10 ميجابيكسل.
أما عن المفاجأة الثانية فهي حاسب "سرفس 5" المحمول، والمتوقع أن تطلق إصدارين 13.5 و15 بوصة المزودة بمعالجات "كور آي 5" و"كور آي 7" من الجيل الثاني عشر.
وتستعدّ مايكروسوفت كذلك لإطلاق إصدار جديد من حواسيب سطح المكتب "مايكروسوفت ستوديو"، التي ستأتي بشاشة 28 بوصة مائلة ومهيّأة بقلم إلكتروني، ومعالج "كور آي 7" من الجيل الحادي عشر، و"رام" بسعة 32 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 1 تيرابايت.