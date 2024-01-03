علامة HONOR تعلن إطلاق هاتف HONOR X7b الجديد كلياً في المملكة العربية السعودية

تم تزويد هاتف HONOR X7b ببطارية كبيرة للغاية تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة، كما حاز HONOR X7b على العلامة الذهبية للبطارية DXOMARK، والتي هي بمثابة ضمان لاستخدام البطارية لمدة 3 أيام من خلال عملية شحن واحدة. يوفر هاتف HONOR X7b أفضل عمر للبطارية بين جميع هواتف HONOR X Series الذكية حتى الآن. من خلال شحن الهاتف لمرة واحدة، يمكن لهاتف HONOR X7b أن يدعم ما يصل إلى 18 ساعة من مشاهدة الفيديو، أو 24 ساعة من تصفح الوسائط الاجتماعية أو 69 ساعة من تشغيل الموسيقى، مما يجعله رفيقاً للمستخدمين يمكن الوثوق به في أي وقت وأي مكان.