علامة HONOR تعلن إطلاق هاتف HONOR X7b الجديد كلياً في المملكة العربية السعودية

أعلنت العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا HONOR عن إطلاق هاتف HONOR X7b بشكل رسمي في المملكة العربية السعودية.
يتميز هاتف HONOR X7b بسعة تخزين تبلغ 256 جيجابايت، بطارية تدوم ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة، كاميرا رئيسية فائقة الجودة بدقة 108 ميجابكسل، شاشة فائقة السطوع، بالإضافة إلى عُمر بطارية طويل للبطارية ومزايا رائعة تلبي مجموعة متنوعة من احتياجات المستخدمين طوال اليوم.
بفضل ميزاته الشاملة، يوفر الهاتف الذكي الجديد من سلسلة HONOR X للمستخدمين تجربة مستخدم استثنائية ومتواصلة.
يمكن للمستخدمين الذين يفضلون الاحتفاظ بالمحتوى الخاص بهم في متناول أيديهم الاستفادة الكاملة من ذاكرة التخزين الكبيرة البالغة 256 جيجابايت، والتي يمكن من خلالها الاحتفاظ بأكثر من 60.000 صورة أو 24.000 أغنية أو 950 مقطع فيديو عالي الدقة على الجهاز. تم تجهيز HONOR X7b أيضاً بذاكرة الوصول العشوائي مع تقنية HONOR RAM Turbo (8 جيجابايت + 8 جيجابايت) ، وهي تقنية خاصة بعلامة HONOR تقوم بتحويل جزء من ذاكرة التخزين إلى ذاكرة الوصول العشوائي، مما يعني أنه يمكن زيادة ذاكرة الوصول العشوائي سعة 8 جيجابايت إلى 16 جيجابايت، مما يتيح للمستخدمين مواصلة مهامهم بسلاسة وسهولة.
تم تزويد هاتف HONOR X7b ببطارية كبيرة للغاية تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة، كما حاز HONOR X7b على العلامة الذهبية للبطارية DXOMARK، والتي هي بمثابة ضمان لاستخدام البطارية لمدة 3 أيام من خلال عملية شحن واحدة. يوفر هاتف HONOR X7b أفضل عمر للبطارية بين جميع هواتف HONOR X Series الذكية حتى الآن. من خلال شحن الهاتف لمرة واحدة، يمكن لهاتف HONOR X7b أن يدعم ما يصل إلى 18 ساعة من مشاهدة الفيديو، أو 24 ساعة من تصفح الوسائط الاجتماعية أو 69 ساعة من تشغيل الموسيقى، مما يجعله رفيقاً للمستخدمين يمكن الوثوق به في أي وقت وأي مكان.
تأتي خلية بطارية HONOR X7b بكثافة طاقة أعلى وسمك أقل بفضل تقنيات البطارية المبتكرة من HONOR، والتي من شأنها المساهمة بشكل كبير في إطالة عمر بطارية الجهاز وتوفير عامل الشكل النحيف، مما يتيح للمستخدمين البقاء على اتصال دون إعادة الحاجة إلى الشحن بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك، تتميز البطارية بطول عمر استثنائي، مع القدرة على الحفاظ على أكثر من 80% من صحتها حتى بعد ثلاث سنوات من الاستخدام.
يتميز هاتف HONOR X7b بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع مستشعر مقاس 1/1.67 بوصة. من خلال العمل على زيادة امتصاص الضوء بشكل كبير، يدعم هاتف HONOR X7b تجميع وحدات البكسل 9 في 1 لتحقيق حجم بكسل يبلغ 1.92 ميكرومتر، مما يمكّن الكاميرا من التقاط لقطات ساطعة ونابضة بالحياة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة الصعبة، مما يضمن إعادة إنتاج الألوان الليلية بدقة. يأتي هاتف HONOR X7b أيضاً مع وضع Portrait Mode الذي يدعم التقريب بمعدل 2X، مما يوفر نطاقاً متنوعاً من الاستخدام يسمح للمستخدمين بالتقاط مجموعة واسعة من اللحظات بتنوع ومرونة.
يتميز هاتف HONOR X7b بشاشة العرض الكاملة من HONOR قياس 6.8 إنش مع نسبة شاشة إلى جسم تبلغ 91.3%، ويدعم دقة FHD+ وعمق ألوان يصل إلى 16.7 مليون لون، مما يوفر مرئيات بوضوح مذهل وألوان نابضة بالحياة. بفضل السطوع العالمي العالي الذي يبلغ 850 شمعة، والسطوع النموذجي 700 شمعة، يمكن للمستهلكين مشاهدة الخريطة الخاصة بالطريق، والرد على الرسائل، وبث مقاطع الفيديو بوضوح في الإضاءة الخارجية الساطعة.
وتأكيداً على التزام العلامة التجارية بالتكنولوجيا التي تضع الإنسان في المقام الأول، يأتي هاتف HONOR X7b مزوداً بميزات رائدة في الصناعة لراحة العين، بما في ذلك شاشة العرض الليلي بناءً على الساعة البيولوجية وتقنية التعتيم الديناميكي. حصل HONOR X7b على شهادة من TÜV Rheinlandلانبعاثاته المنخفضة من الضوء الأزرق، وهو مناسب للاستخدام لفترات طويلة دون التسبب في إجهاد العين، وهو مثالي لجيل اليوم من عشاق التكنولوجيا الرقمية وأولئك الذين يقضون ساعات طويلة في مشاهدة المحتوى على هواتفهم الذكية.
علاوة على ذلك، يشتمل هاتف HONOR X7b على إمكانات صوتية متقدمة، بفضل السماعات المزدوجة من أجل صوت ستيريو، الصوت الضخم بنسبة 200% وشهادة جودة الصوت عالية الدقة، مما يضمن تجربة صوتية غامرة. سواء كان المستخدمون مستمتعون بالمحتوى الترفيهي أو يركزون على المهام المتعلقة بالعمل، فإن هاتف HONOR X7b تم تجهيزه بشكل جيد لتلبية سيناريوهات الحياة الواقعية المختلفة، مما يوفر للمستخدمين تجربة ممتعة وآسرة عبر الأنشطة المختلفة.
تم تصميم هاتف HONOR X7b للمستخدمين من عشاق الأناقة، وهو متوفر بثلاثة ألوان مذهلة: الفضي اللامع، الأخضر الزمردي، أسود منتصف الليل. يتوفر HONOR X7b للشراء في السوق السعودي من خلال مكتبة جرير، eXtra، STC، Zain، LuLu، نون، أمازون ومتاجر البيع الأخرى بسعر رائع مقابل 699 ريال. عند الشراء سيحصل المستهلكون مجاناً على HONOR Care+ بقيمة 399 ريال