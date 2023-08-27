"جوجل" تعتمد تقنية في متصفح "كروم" يمكنها قراءة صفحات الويب بصوت عالٍ

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية بدأت في اعتماد تقنية جديدة في متصفحها للإنترنت "كروم"، والتي يمكنها أن تقرأ صفحات الويب للمستخدمين بصوت عالٍ.
ويمكن لتقنية "جوجل كروم" الجديد تحويل النصوص إلى كلام، على إصدار سطح المكتب في المتصفح الأشهر للإنترنت؛ بحيث توفر المزيد من الوقت للمستخدمين في قراءة صفحات الويب.
وظهرت هذه التقنية فعلًا في إصدار تجريبي للمتصفح يطلق عليه "كروم كاناري"، وتوقعت المصادر أن يتم تعميمها لكل المستخدمين خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبرصد الوظيفة الجديدة، يظهر أن الصوت يشبه -إلى حد كبير- صوت الروبوت، وهو يرى الكلمات الكبيرة كاختصارات، ويقرأها حرفًا بحرف وليس بالكامل.
وأفادت المصادر بأن الصوت سيبدو أكثر حيوية قليلًا مما هو عليه الآن مع هذه الميزة عند تعميمها في الإصدار العام من "جوجل كروم".