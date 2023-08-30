إطلاق المخطط الرئيسي الثاني للتطوير الحضري لوسط وجنوب العلا

ويتضمن المخطط تطوير البنية التحتية والبيئة العمرانية، ورفع جودة الخدمات المقدمة، وتوفير عناصر الأنشطة التي تهدف إلى رفع جودة الخدمات الصحية ورفع معدلات جودة الأنشطة الترفيهية، وتعزيز الاستدامة الشاملة في المناطق السكنية، وكذلك مختلف المرافق؛ فضلًا عن توفير وسائل تنقل متعددة، مع تكامل "وادي القرى" مع المناطق المجاورة في المحافظة.