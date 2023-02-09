45 ألف بلاغ بـ"تويتر" يزامن "تغريدة الـ4 آلاف حرف".. و"ماسك" يتدخل!

قدّم عشرات الآلاف من مستخدمي "تويتر"، أمس الأربعاء، بلاغات عن مشاكل فنية أبرزها عدم تمكّنهم من نشر تغريدات، بالتزامن مع اليوم المحدد لإطلاق الشبكة صيغة تغريدات طويلة يمكن أن يصل عدد أحرفها إلى أربعة آلاف.