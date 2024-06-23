تقرير يفضح سرقة شركات الذكاء الاصطناعي للمواقع الإلكترونية.. ماذا يحدث؟

وقالت الوكالة إنها شاهدت رسالة موجهة إلى الناشرين في شركة "تول بيت"، وهي شركة ناشئة تجمعهم مع شركات الذكاء الاصطناعي حتى يتمكنوا من التوصل إلى صفقات الترخيص؛ تُحَذرهم من أن "وكلاء الذكاء الاصطناعي من مصادر متعددة (وليس شركة واحدة فقط)، يختارون تجاوز الروبوتات".