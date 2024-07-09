رسميًّا.. "جوجل" تفاصيل جديدة عن ساعات "جوجل بيكسل ووتش 3" المرتقبة

رسميًّا.. "جوجل" تفاصيل جديدة عن ساعات "جوجل بيكسل ووتش 3" المرتقبة
كشفت معلومات صادرة عن لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، عن معلومات وتفاصيل جديدة رسمية حول ساعات "جوجل بيكسل ووتش 3" الجديدة المرتقبة.
وتنوي "جوجل" الكشف عن ساعاتها رسميًّا في حديث عالمي يوم 13 أغسطس المقبل؛ ولكن بيانات اعتمادات اللجنة الأمريكية كشفت جزءًا من مواصفات هذه الساعات.
وأظهر الاعتماد أن "جوجل" تنوي أن تكشف عن إصدارين من ساعتها بحجمين مختلفين؛ الأول سيطلَق عليه "جوجل بيكسل ووتش 3"، والثاني "جوجل بيكسل ووتش 3 إكس إل" أكبر حجمًا.
وتتوقع المصادر أن يكون النموذج الأصغر من "بيكسل ووتش" بقياس 41 ملليمتر؛ فيما سيكون النموذج الأكبر بقياس 45 ملليمتر.
وتُظهر البيانات أيضًا أن نماذج "بيكسل ووتش" ستدعم تقنية "إل تي إس" و"يو دبليو بي" للاتصالات، بالإضافة لتقنيات "البلوتوث" و"الواي فاي" و"جي بي إس" و"إن إف سي".
وتتوقع المصادر أن تبلغ سعة بطارية النموذج الأصغر من "بيكسل ووتش" 307 مللي أمبير في الساعة، وهي سعة أكبر من الإصدار السابق "بيكسل ووتش 2".