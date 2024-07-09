رسميًّا.. "جوجل" تفاصيل جديدة عن ساعات "جوجل بيكسل ووتش 3" المرتقبة

وتُظهر البيانات أيضًا أن نماذج "بيكسل ووتش" ستدعم تقنية "إل تي إس" و"يو دبليو بي" للاتصالات، بالإضافة لتقنيات "البلوتوث" و"الواي فاي" و"جي بي إس" و"إن إف سي".