انتهى الانتظار: بدأت الطلبات المسبقة لسلسلة هواتف HUAWEI Pura 70 في السعودية

يقدّم هاتف HUAWEI Pura 70 أيضًا ميزة اللقطة فائقة السرعة، وهي ميزة رائدة تدعمها كل من الكاميرات الرئيسية والمقربة. تمكن هذه التقنية المستخدمين من التقاط الأهداف سريعة الحركة بوضوح استثنائي، مدعوم بأجهزة نظام التصوير فائق الإضاءة ومحرك الحركة HUAWEI XDالأول من نوعه في الصناعة. تحقق ميّزة اللقطة فائقة السرعة إنجازًا رائعًا: تجميد الأجسام المتحركة بسرعة تصل إلى 300 كم/ساعة. سواء كانت سيارة مسرعة بعيدة، أو كرة الريشة في الهواء، أو حيوانًا أليفًا مرحًا يقفز في المنزل.