انتهى الانتظار: بدأت الطلبات المسبقة لسلسلة هواتف HUAWEI Pura 70 في السعودية

وصلت سلسلة HUAWEI Pura 70 أخيرًا إلى المملكة العربية السعودية بعد أسابيع من الترقب. تتميّز سلسلة هواوي الرائدة الجديدة والجريئة بمزايا التصميم والتصوير والأداء. من الواضح أن شركة هواوي تهدف إلى تحقيق أهداف عالية مع هذه الهواتف الجديدة. باعتبارها أول منتج هاتف ذكي رائد في سلسلة هواوي بيورا، تُظهر سلسلة HUAWEI Pura 70 بشكل مثالي الأسلوب الفريد للعلامة التجارية. بفضل تصميمها الجمالي المتطور، والتقدّم إلى الأمام في تكنولوجيا التصوير والأداء القوي، فإنها توفر للمستهلكين تجربة غير مسبوقة.
سلسلة هواتف HUAWEI Pura 70 متاحة الآن للطلب المسبق بدءًا من يوم 15 مايو وحتى 26 مايو 2024، من خلال متجر هواوي عبر الإنترنت، وتجار التجزئة المعتمدين في السعودية، بسعر يبدأ من 2999 ريال سعودي مع هدايا قيّمة.
إن هاتف Pura 70 Ultra مستوحى من الأضواء المتلألئة على نهر السين في الليل. تتميز اللوحة الخلفية المصنوعة من الجلد النباتي بنمط النجوم المنقوش مع نسيج منقوش رقيق. تضيف علامة XMAGE ذات العدسات ذات الحلقات الحمراء على الكاميرا لمسة أنيقة. يتبّع Pura 70 Pro نهجًا أكثر بساطة، حيث يقدم طرق ألوان أكثر بساطة تلبي احتياجات عشاق الموضة المهتمين بالأناقة. يأتي باللون الأسود والأبيض الثلجي النقي. من ناحية أخرى، يتميز جهاز Pura 70 بالحيوية من خلال لوحة الألوان الشبابية. بالإضافة إلى اللونين الكلاسيكيين الأبيض والأسود، فإنه يقدم لونًا ورديًا جديدًا بلون الكرز، وهو خيار عصري لأولئك الذين يريدون التميز. تمثل سلسلة هواتف HUAWEI Pura 70حقبة جديدة في تصميم الهواتف الذكية.
يُحدث هاتف HUAWEI Pura 70 Ultra ثورة في التصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول من خلال الكاميرا المبتكرة فائقة الإضاءة المنبثقة. تتميز هذه الكاميرا بمستشعر مقاس 1 بوصة وفتحة عدسة F1.6 كبيرة، وتتمتع بواحدة من أعلى معدلات امتصاص الضوء بين الهواتف الذكية. تتمدد الكاميرا تلقائيًا أثناء التصوير، وبالتالي تخلق مساحة أكبر داخل هيكل الكاميرا الداخلي للمستشعر الكبير وفتحة العدسة، بينما تظل رفيعة بشكل لا يصدق عند 8.4 ملم فقط - وهو ما يمثل طفرة في أنظمة التصوير المحمولة ذات كمية كبيرة من الضوء.
يقدّم هاتف HUAWEI Pura 70 أيضًا ميزة اللقطة فائقة السرعة، وهي ميزة رائدة تدعمها كل من الكاميرات الرئيسية والمقربة. تمكن هذه التقنية المستخدمين من التقاط الأهداف سريعة الحركة بوضوح استثنائي، مدعوم بأجهزة نظام التصوير فائق الإضاءة ومحرك الحركة HUAWEI XDالأول من نوعه في الصناعة. تحقق ميّزة اللقطة فائقة السرعة إنجازًا رائعًا: تجميد الأجسام المتحركة بسرعة تصل إلى 300 كم/ساعة. سواء كانت سيارة مسرعة بعيدة، أو كرة الريشة في الهواء، أو حيوانًا أليفًا مرحًا يقفز في المنزل.
يتميز هاتفي HUAWEI Pura 70 وPura 70 Pro بزجاج كونلون فائق التحمل. تتميز التركيبة الزجاجية بهيكل شبكي معزز، مع زيادة في القوة بنسبة 100%. مع الارتقاء بالمتانة خطوة أخرى، يتميز Pura 70 Ultraبزجاج Crystal Armor Kunlun الأكثر تقدمًا. يجمع بين زجاج كونلونفائق المتانة وتقنية كريستال آرمور المقاومة للخدش، مما يعزز بشكل كبير مقاومة التآكل والسقوط. يستخدم زجاج Crystal Armor Kunlun مادة الكربون الماسية غير المتبلورة المبتكرة، مما يؤدي إلى شفافية استثنائية وصلابة ومقاومة للخدش. مع زيادة بنسبة 300% في مقاومة الخدش.
تعيد سلسلة HUAWEI Pura 70 تعريف أداء البطارية، وتحقق توازنًا بين وقت الاستعداد الطويل والشحن السريع والتصميم الأنيق. يتميز Pura 70 Ultra بأكبر بطارية في إطار رفيع 8.4 ملم. يمكن شحنبطارية بسعة 5200 مللي أمبير الكبيرة في غضون دقائق باستخدام HUAWEI SuperCharge السلكي بقوة 100 واط واللاسلكي بقوة 80واط. يمكن للمستخدمين الاستمتاع بوقت التشغيل المستمر دون القلق بشأن نفاد الطاقة. يدفع Pura 70 Pro الحدود إلى أبعد من ذلك، حيث يضع بطارية بسعة 5050 مللي أمبير في إطار 8.4 ملم. تتميز بقدرة 100 واط سلكية ولاسلكية بقدرة 80 واط HUAWEI SuperCharge. يمكن أن يتم شحن الهاتف حتى 50٪ خلال 15 دقيقة فقط. يضم Pura 70 بطارية بسعة 4900 مللي أمبير ويدعم شحن HUAWEI SuperCharge سلكيًا 66 واط و 50 واط لاسلكيًا.
تأتي سلسلة هواتفHUAWEI Pura 70 مزودة بواجهة المستخدم EMUI 14.2 الجديدة. بفضل واجهة المستخدم EMUI 14.2 البسيطة وسهلة الاستخدام، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة أفضل مليئة بمزيد من المرح والذكاء والأمان والسلاسة. على سبيل المثال، يعمل التحكم بالإيماءات بتقنية الذكاء الاصطناعي على تعزيز الكفاءة من خلال تمكين التفاعلات البديهية القائمة على الإيماءات. بالإضافة إلى ذلك، تعمل تقنية AI Privacy View على حماية معلومات المستخدم من خلال عرض تفاصيل الرسالة فقط عندما ينظر صاحب الهاتف إلى الهاتف بشكل نشط. إذا تم اكتشاف عدة أشخاص أو غير مالكين، فسيتم إخفاء تفاصيل الرسالة تلقائيًا، مما يضمن الخصوصية في البيئات المشتركة.