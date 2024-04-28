شكوى لمستخدمي "أبل" من إغلاق حساباتهم بشكل غامض

أعرب عدد كبير من مستخدمي خدمات "أبل" المختلفة من إغلاق حساباتهم بشكل غامض دون تقديم أي تفسير في من الشركة الأمريكية.
وانتشرت بصورة كبيرة خلال الساعات الأخيرة شكوى من مستخدمي أبل من تسجيل حسابات أبل المختلفة للخروج، ورفضت معرفات أبل الخاصة بهم تسجيل الدخول مرة أخرى رغم إدخالهم التفاصيل الصحيحة بحساباتهم.
وأوضح عدد من المستخدمين أنهم اضطروا إلى إعادة تعيين كلمات المرور الخاصة بهم حتى يتمكنوا من تشغيل حساباتهم مرة أخرى.
ولم تصدر "أبل" حتى الآن إعلانًا رسميًّا تفسر فيه هذه الواقعة ولا سبب هذا العطل.
وأفادت تقارير أخرى بأن دعم "أبل" أخبر عددًا من المستخدمين بأن هذا العطل جاء بسبب تحسينات أمنية عشوائية على حسابات المستخدمين.
ومن غير الواضح عدد المستخدمين الذين تأثروا، على الرغم من أن الأشخاص قد تراكموا على مواقع التواصل الاجتماعي ليقولوا إنهم واجهوا نفس المشكلة أيضًا.