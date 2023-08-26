"الأمن السيبراني": تحذير عالي الخطورة بشأن تحديثات أصدرتها Google

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة يشمل القطاعات كافة، بخصوص تحديث أصدرته Google لمعالجة عددٍ من الثغرات في نظام تشغيل (Stable channel for ChromeOS and ChromeOS Flex).
وكشف المركز التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات لإعادة استخدام الذاكرة (Use-After-Free)، وتنفيذ ثغرة (Type Confusion)، وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المكدّسة (Heap buffer overflow)، وتنفيذ ثغرة تجاوز حدود الذاكرة (Out-of-bounds Memory Access).
وأوصى بتحديث نظام التشغيل (Stable channel for ChromeOS and ChromeOS Flex) إلى 116.0.5845.120 (Platform version: 15509.63.0)، من خلال الرابط أدناه: