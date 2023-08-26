"الأمن السيبراني": تحذير عالي الخطورة بشأن تحديثات أصدرتها Google

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة يشمل القطاعات كافة، بخصوص تحديث أصدرته Google لمعالجة عددٍ من الثغرات في نظام تشغيل (Stable channel for ChromeOS and ChromeOS Flex).