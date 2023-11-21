"مضلل ومتلاعب به".. ثورة في "إكس" على تقرير تَسبب في "هجرة" المعلنين

وكان عدد من كبار المعلنين في "إكس" وعلى رأسهم شركات مثل "آي بي إم" و"أبل" و"ديزني" و"ليونز جيت" و"وارنر براذرز ديسكوفري"، و"إن بي سي يونيفرسال" و"بارامونت جلوبال"، قد أعلنوا سحب إعلاناتهم من "إكس"، بسبب التقرير الصادر عن "ميديا ماترز".