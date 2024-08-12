منصة رائدة لمشاريع التعلم الآلي مفتوحة المصدر تعلن عن صفقة استحواذ ستمكنها من منافسة الكبار

أعلنت منصة "هججنج فيس" الرائدة في مشاريع التعلم الآلي مفتوحة المصدر، عن صفقة استحواذ استراتيجي على شركة "إكسيت هب" الأمريكية الناشئة المتخصصة في إدارة ملفات مشاريع الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت مجلة "فوربس" الأمريكية أن هذه الخطوة من شأنها أن تسمح لـ"هججنج فيس" بتمكين المطورين من العمل مع نماذج ومجموعات بيانات أكبر بكفاءة أكبر.
وستستفيد بتلك الطريقة المنصة من مهندسي "إكسيت هب" الذين عملوا في السابق بشركة "أبل" وقاموا ببناء وتوسيع البنية التحتية الداخلية للتعلم الآلي للشركة.
ويمكن لهذا الاستحواذ أن يحل مشكلة رئيسية بالنسبة لمنصة "هججنج فيس" متمثلة في بطء تحميل الملفات الكبيرة، حيث تقدم "إكسيت هب" حلًّا يوصف بأنه يمكن أن يغير قواعد اللعبة في عالم الذكاء الاصطناعي، من خلال تجزئة نماذج ومجموعات بيانات الذكاء الاصطناعي إلى أجزاء أصغر يمكن إدارتها.
ويسمح هذا النهج للمطورين بتحديث الأجزاء المحددة التي قاموا بتعديلها فقط، بدلًا من إعادة تحميل الملفات بالكامل.
والنتيجة هي انخفاض كبير في أوقات التحميل، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على المرونة في سير عمل تطوير الذكاء الاصطناعي.