منصة رائدة لمشاريع التعلم الآلي مفتوحة المصدر تعلن عن صفقة استحواذ ستمكنها من منافسة الكبار

ويمكن لهذا الاستحواذ أن يحل مشكلة رئيسية بالنسبة لمنصة "هججنج فيس" متمثلة في بطء تحميل الملفات الكبيرة، حيث تقدم "إكسيت هب" حلًّا يوصف بأنه يمكن أن يغير قواعد اللعبة في عالم الذكاء الاصطناعي، من خلال تجزئة نماذج ومجموعات بيانات الذكاء الاصطناعي إلى أجزاء أصغر يمكن إدارتها.