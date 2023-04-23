خطوات بسيطة لحماية أسرارك الشخصية ومحادثاتك في "واتساب"

وهذا يعني أن كل من يصل إلى هاتفك وهو مفتوح يمكنه الدخول إلى حسابك على "واتساب" عبر الكمبيوتر من خلال مسح رمز QR، وبالتالي الاطلاع على كل دردشاتك، ولا تستغرق العملية سوى دقائق قليلة جدًّا تكون خلالها بعيدًا عن هاتفك؛ حسب موقع "تك بوك Tecbook" الألماني التقني؛ لذلك من المهم ألا تترك هاتفك غير مقفل في متناول الآخرين، وأن تسجل الخروج من التطبيق على الكمبيوتر بعد الانتهاء من استخدامه.