"ميتا" ستسمح لأول مرة بخدمات البيع المباشر لهذه الميزة عبر "إنستجرام"

وستقوم منصة "إنستجرام" بتكثيف ميزات التجارة للمبدعين لبعض الوقت، مشيرة إلى أنها لن تقتطع أي جزء من مبيعات هذه المقتنيات الرقمية حتى عام 2024، على الرغم من أنه سيتم خصم 30 بالمائة من المبيعات لحساب رسوم متجر التطبيقات.