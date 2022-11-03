"ميتا" ستسمح لأول مرة بخدمات البيع المباشر لهذه الميزة عبر "إنستجرام"

كشفت شركة "ميتا" الأمريكية أنها ستسمح للمبدعين لأول مرة ببيع الرموز غير القابلة للتقليد "إن إف تي" مباشرة عبر "إنستجرام".
وأوضحت "ميتا" في بيان رسمي خلال حدث "كرييتور وييك" أنها ستسمح للمبدعين بصناعة وبيع مقتنيات رقمية مباشرة عبر إنستجرام.
وكشفت "ميتا" أن المنصة تقوم بتجربة بيع "إن إف تي" منذ العام الماضي، بعدما كان مستخدمو "إنستجرام" قادرين فقط على التباهي بمقتنياتهم الرقمية من دون إمكانية بيعها.
وستقوم منصة "إنستجرام" بتكثيف ميزات التجارة للمبدعين لبعض الوقت، مشيرة إلى أنها لن تقتطع أي جزء من مبيعات هذه المقتنيات الرقمية حتى عام 2024، على الرغم من أنه سيتم خصم 30 بالمائة من المبيعات لحساب رسوم متجر التطبيقات.
ويمكن للمبدعين أيضًا تحديد معدل عمولة لإعادة بيع أعمالهم.