علامة تبويب "من أجلك" على "تويتر" تصيب عددًا من المستخدمين بالإزعاج

طرحت منصة التدوين المصغر "تويتر" خوارزميات جديدة بعلامة تبويب منفصلة أطلقت عليها "من أجلك"، ولكنها أصابت عددًا من المستخدمين بالإزعاج.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أنه يمكن تجنّب هذه الخاصية الجديدة بسهولة عبر تطبيقات "أندرويد" و"آي أو إس" من أجل العودة إلى المخطط الزمني التلقائي.
ويمكن تجنّب هذه الخاصية، عن طريق الضغط على أيقونة "التايم لاين" للعودة إلى طريقة الترتيب القديمة، بدون الخوارزميات الجديدة، التي ترتب المنشورات حسب تفضيلاتك وليس حسب ترتيبها الزمني التقليدي.
وتعمل خدمة "من أجلك"، كموجز تم إنشاؤه عن طريق الخوارزميات يسلط الضوء على تغريدات معينة بناءً على المستخدمين والمحادثات التي يعتقد "تويتر" بأنها ذات صلة بك، في حين أن هذا يمكن أن يعرض مشاركات أقدم قليلًا ربما فاتتك، إلا أنه يميل أيضًا إلى دفن المحتوى من بعض المستخدمين ويجعل من الصعب متابعة الأحداث المباشرة.