علامة تبويب "من أجلك" على "تويتر" تصيب عددًا من المستخدمين بالإزعاج

وتعمل خدمة "من أجلك"، كموجز تم إنشاؤه عن طريق الخوارزميات يسلط الضوء على تغريدات معينة بناءً على المستخدمين والمحادثات التي يعتقد "تويتر" بأنها ذات صلة بك، في حين أن هذا يمكن أن يعرض مشاركات أقدم قليلًا ربما فاتتك، إلا أنه يميل أيضًا إلى دفن المحتوى من بعض المستخدمين ويجعل من الصعب متابعة الأحداث المباشرة.