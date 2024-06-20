بالخطوات.. كيف يمكنك إخفاء أسماء التطبيقات والأدوات من شاشة "آيفون" الرئيسية؟

وتوفر الميزة الجديدة إلى جانب مركز التحكم المعاد تصميمه والقدرة على وضع الرموز في أي مكان، المزيد من خيارات التخصيص بمجرد طرح التحديث للمستخدمين في وقت لاحق من هذا العام.