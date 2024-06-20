بالخطوات.. كيف يمكنك إخفاء أسماء التطبيقات والأدوات من شاشة "آيفون" الرئيسية؟

يتيح نظام تشغيل "آي أو إس 18" تقنية جديدة للحفاظ على خصوصية مستخدمي هواتف "آيفون"، والمتمثلة في إمكانية إخفاء أسماء التطبيقات والأدوات من الشاشة الرئيسية لهواتفهم.
وتوفر الميزة الجديدة إلى جانب مركز التحكم المعاد تصميمه والقدرة على وضع الرموز في أي مكان، المزيد من خيارات التخصيص بمجرد طرح التحديث للمستخدمين في وقت لاحق من هذا العام.
ويمكن لعدد كبير من المستخدمين تجربة هذه المزايا في الإصدار التجريبي "البيتا"، ويمكن تفعيل هذه الميزة عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- انقر مع الاستمرار على منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية لهاتف "آيفون" الخاص بك.
- حدد تحرير في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.
- اضغط على أيقونة "تخصيص"، ثم حدد كبير في خيار حجم الأيقونة.
- سيؤدي زيادة حجم الرموز إلى إخفاء أسماء التطبيقات تلقائياً من الشاشة الرئيسية لهاتف آيفون.