تسريبات تكشف عن مواصفات كاميرا هاتف "شاومي 14 ألترا"

كشفت مصادر من داخل شركة "شاومي" الصينية الرائدة عن مواصفات كاميرا هاتفها الرائد المرتقب "شاومي 14 ألترا".
ومن المقر أن يتم الكشف رسميًا عن الهاتف في مؤتمر الجوال العالمي في برشلونة الإسبانية يوم 25 فبراير الجاري.
وتظهر التسريبات أن كاميرا "شاومي 14 ألترا" الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بمستشعر من "سوني" بقدرة على استشعار الضوء أفضل بنحو 136% مقارنة لهاتف "شاومي 13 ألترا".
وستضم الكاميرا الرئيسية اثنين من الكاميرات المقربة، بمستشعرات من سوني، التي توفر قدرات تقريب تصل إلى 5 أضعاف بنفس الدقة، بالإضافة إلى كاميرا رابعة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابيكسل.