تسريبات تكشف عن مواصفات كاميرا هاتف "شاومي 14 ألترا"

وستضم الكاميرا الرئيسية اثنين من الكاميرات المقربة، بمستشعرات من سوني، التي توفر قدرات تقريب تصل إلى 5 أضعاف بنفس الدقة، بالإضافة إلى كاميرا رابعة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابيكسل.