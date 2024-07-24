إصدار "آي أو إس 18" التجريبي يسمح لأول مرة بمحادثات "الفقاعة الخضراء" على هواتف "آيفون"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن الإصدار التجريبي العام من نظام تشغيل "آي أو إس 18" التجريبي، سيسمح لأول مرة بخدمة رسائل نصية تجمع بين هواتف "آيفون" و"أندرويد".
وأوضح تقرير نشره موقع "سي نت" التقني المتخصص، أن مستخدمي هواتف "آيفون" سيمكنهم أخيرًا استخدام تقنية "الفقاعات الخضراء" الموجودة في خدمة الرسائل النصية "آر سي إس".
ومن المتوقع أن يتم دعم الإصدار العام من نظام تشغيل "آي أو إس 18" بهذه الخدمة في وقت لاحق من هذا العام.
وستسهم هذه الخدمة الجديدة على تحسين إمكانية مشاركة الصور والمحادثات الجماعية بين هواتف "أندرويد" و"آيفون".
وتعد خدمة RCS معيارًا أكثر حداثة للرسائل النصية تم اقتراحه ليحل محل تنسيقات الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة القديمة؛ نظرًا لقدرته على دعم ميزات مثل مؤشرات الكتابة والمحادثات الجماعية ومشاركة الوسائط عالية الجودة، وطالب الاتحاد الأوروبي شركة "أبل" بضرورة اعتماده في كل الهواتف الموجودة بالتكتل.