أكثر من 20 برنامجًا تعليميًا في منطقة GameDev ضمن "موسم الجيمرز"

سيحصل زوار "موسم الجيمرز" على فرصة تعلّم العديد من المهارات المرتبطة بصناعة الألعاب الإلكترونية، من خلال أكثر من 20 برنامجًا سيتم تقديمه في منطقة GameDev ضمن الحدث العالمي عبر الشراكة مع شركة Nine66 .
وسيشارك في تنفيذ البرامج أكثر من 10 جهات رائدة في مجال التعليم والتدريب تمتاز بخبرة واسعة في صناعة الألعاب الإلكترونية، وهي: DigiPen و Institute of Technology و Unity و Gen.G و Digital Media Academy Silicon Valley و Robothink و MISK و Google و Veryality و Gosu Academy.
وتشمل البرامج: ماستركلاس وبرمجة بلغة الجافا لماينكرافت وتصميم الألعاب الإلكترونية وكيفية عملها من خلال فورتنايت وورش عمل لعالم الرياضات الإلكترونية، وغيرها.
وتستهدف نسخة هذا العام من "موسم الجيمرز: أرض الأبطال" تقديم أكثر من 3000 ساعة تدريب لحوالي 3500 مشارك، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد تقديم ما يزيد عن 2000 ساعة تدريب لأكثر من 1000 مشارك العام الماضي. ومن المقرر تطوير ما يتجاوز 400 لعبة، وزيارة أكثر من 50,000 شخص بما يشمل زيادة مشاركة وحضور الإناث بنسبة 30%.
قال الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وقائد ركيزة التعلّم في موسم الجيمرز "إبراهيم الشدي": "بصفتنا الجهة المنظمة والمسؤولة عن تطوير قطاع ومجتمع الألعاب الإلكترونية في المملكة، ورعاية نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية محليًا، فإن أهدافنا في منطقة GameDev هي مشاركة المعرفة، ورفع مستوى الوعي، وتطوير المهارات، وحصول اللاعبين على موارد جديدة، وتوليد الأفكار جديدة، وتوفير مساحة للتواصل".
وأضاف "الشدي": "هذه الأهداف مهمة في تطوير بيئة ومنظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة. ويسهم الجزء التعليمي في عملية النمو، وتوفير مواهب في كل الجوانب المتعلقة بالصناعة. وهو ما يدعم تحقيق مستهدفات الاتحاد والاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية بأن تصبح المملكة مركزًا عالميًا للقطاع. ولهذا فإن منطقة GameDev تُعد من الركائز الرئيسية لموسم الجيمرز: أرض الأبطال".
2D Game Development
2D Game Programing
2D Game Art & Animation
Game Sound Design & Music
Youth Intro 2D Game Development
Youth Intro 2D Game Animation
Game Dev. Studios; Masterclasses
Unity Learn Certification
Game Development with Roblox
Game Coding with Scratch & Processing
Java Programing With Minecraft
Game Design and Mechanics with Fortnite Creative & Unreal Engine
Metaverse; Scrimmage
1-on-1 Esports Training
Tryouts; Gaming Museum
Family Together
The Stage – Gamers8 Together
Game Jams
ورش عمل عالم الرياضات الإلكترونية
يذكر أن موسم الجيمرز "أرض الأبطال" هو من تنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ويُقام بمدينة الرياض في بوليفارد رياض سيتي، على مدار 8 أسابيع ابتداءً من 6 يوليو، وسيمنح الجماهير تجربة استثنائية تمزج بين الرياضة، والترفيه، والتعليم من خلال مجموعة من البطولات الاحترافية في أشهر الألعاب الإلكترونية بمشاركة نخبة اللاعبين، ويختتم الموسم فعالياته بمنتدى العالم القادم الذي يجمع قادة وخبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم.
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