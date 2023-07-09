تقنية

أكثر من 20 برنامجًا تعليميًا في منطقة GameDev ضمن "موسم الجيمرز"

توفر أكثر من 3000 ساعة تدريبية لأكثر من 3500 مشارك.. وتطوير أكثر من 400 لعبة
أكثر من 20 برنامجًا تعليميًا في منطقة GameDev ضمن "موسم الجيمرز"

سيحصل زوار "موسم الجيمرز" على فرصة تعلّم العديد من المهارات المرتبطة بصناعة الألعاب الإلكترونية، من خلال أكثر من 20 برنامجًا سيتم تقديمه في منطقة GameDev ضمن الحدث العالمي عبر الشراكة مع شركة Nine66 .

وسيشارك في تنفيذ البرامج أكثر من 10 جهات رائدة في مجال التعليم والتدريب تمتاز بخبرة واسعة في صناعة الألعاب الإلكترونية، وهي: DigiPen و Institute of Technology و Unity و Gen.G و Digital Media Academy Silicon Valley و Robothink و MISK و Google و Veryality و Gosu Academy.

وتشمل البرامج: ماستركلاس وبرمجة بلغة الجافا لماينكرافت وتصميم الألعاب الإلكترونية وكيفية عملها من خلال فورتنايت وورش عمل لعالم الرياضات الإلكترونية، وغيرها.

وتستهدف نسخة هذا العام من "موسم الجيمرز: أرض الأبطال" تقديم أكثر من 3000 ساعة تدريب لحوالي 3500 مشارك، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد تقديم ما يزيد عن 2000 ساعة تدريب لأكثر من 1000 مشارك العام الماضي. ومن المقرر تطوير ما يتجاوز 400 لعبة، وزيارة أكثر من 50,000 شخص بما يشمل زيادة مشاركة وحضور الإناث بنسبة 30%.

قال الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وقائد ركيزة التعلّم في موسم الجيمرز "إبراهيم الشدي": "بصفتنا الجهة المنظمة والمسؤولة عن تطوير قطاع ومجتمع الألعاب الإلكترونية في المملكة، ورعاية نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية محليًا، فإن أهدافنا في منطقة GameDev هي مشاركة المعرفة، ورفع مستوى الوعي، وتطوير المهارات، وحصول اللاعبين على موارد جديدة، وتوليد الأفكار جديدة، وتوفير مساحة للتواصل".

وأضاف "الشدي": "هذه الأهداف مهمة في تطوير بيئة ومنظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة. ويسهم الجزء التعليمي في عملية النمو، وتوفير مواهب في كل الجوانب المتعلقة بالصناعة. وهو ما يدعم تحقيق مستهدفات الاتحاد والاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية بأن تصبح المملكة مركزًا عالميًا للقطاع. ولهذا فإن منطقة GameDev تُعد من الركائز الرئيسية لموسم الجيمرز: أرض الأبطال".

ومن ضمن برامج منطقة GameDev التعليمية في موسم الجيمرز:

2D Game Development

2D Game Programing

2D Game Art & Animation

Game Sound Design & Music

Youth Intro 2D Game Development

Youth Intro 2D Game Animation

Game Dev. Studios; Masterclasses

Unity Learn Certification

Game Development with Roblox

Game Coding with Scratch & Processing

Java Programing With Minecraft

Game Design and Mechanics with Fortnite Creative & Unreal Engine

Metaverse; Scrimmage

1-on-1 Esports Training

Tryouts; Gaming Museum

Family Together

The Stage – Gamers8 Together

Game Jams

جيماثون:

ورش عمل عالم الرياضات الإلكترونية

يذكر أن موسم الجيمرز "أرض الأبطال" هو من تنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ويُقام بمدينة الرياض في بوليفارد رياض سيتي، على مدار 8 أسابيع ابتداءً من 6 يوليو، وسيمنح الجماهير تجربة استثنائية تمزج بين الرياضة، والترفيه، والتعليم من خلال مجموعة من البطولات الاحترافية في أشهر الألعاب الإلكترونية بمشاركة نخبة اللاعبين، ويختتم الموسم فعالياته بمنتدى العالم القادم الذي يجمع قادة وخبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم.

وللحصول على المزيد من المعلومات حول موسم الجيمرز: أرض الأبطال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني

موسم الجيمرز

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