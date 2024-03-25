تعرّف على نتيجة اختبار بطارية جهاز "هونور باد 9" اللوحي

أجرى موقع تقني متخصص اختبارًا لبطارية جهاز "هونور باد 9" اللوحي الجديد، والذي أظهر فيه قدرات متواضعة مقارنة بالأجهزة الأخرى المنافسة.
وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن الجهاز اللوحي الجديد يعمل بمعالج "سنابدراجون 6 الجيل الأول"، ويتم تشغيله على شاشة "إل سي دي" بقياس 12.1 بوصة وبدقة 2560×1600 بيكسل، وبمعدل تحديث 120 هرتز.
أما بالنسبة لسعة البطارية؛ فهي تبلغ 8300 ميللي أمبير في الساعة.
وجاءت نتيجة اختبار بطارية "هونو باد 9"؛ أنه مع الاستخدام النشط تمكنت البطارية من العمل لـ9 ساعات و18 دقيقة.
ويُعَد هذا الرقم أقل بكثير من معظم المنافسين؛ حيث إن الجهاز الوحيد الذي لا يصل إلى هذا الرقم هو "هواوي مايت باد برو 13.2".
وسجلت بطارية "هونور باد 9" نتائج متواضعة في كافة اختبارات البطارية، سواء في تصفح الويب أو تشغيل الفيديو أو الألعاب، وإن كانت أفضل نتيجة هي وقت المكالمة؛ حيث استغرقت البطارية 44 ساعة و20 دقيقة.