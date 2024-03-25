تعرّف على نتيجة اختبار بطارية جهاز "هونور باد 9" اللوحي

وسجلت بطارية "هونور باد 9" نتائج متواضعة في كافة اختبارات البطارية، سواء في تصفح الويب أو تشغيل الفيديو أو الألعاب، وإن كانت أفضل نتيجة هي وقت المكالمة؛ حيث استغرقت البطارية 44 ساعة و20 دقيقة.