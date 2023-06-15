مشروع قانون أوروبي لتنظيم عمل الذكاء الاصطناعي وحظر أنظمة التعرف على الوجه

ومن المرجح أن يمر قانون الذكاء الاصطناعي بالعديد من التكرارات بعد هذا التصويت، على الرغم من أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يأملون في الانتهاء من التفاصيل بحلول نهاية العام.