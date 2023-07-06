"خطاب تهديد".. هجرة جماعية لشركات الذكاء الاصطناعي من أوروبا.. إلا إذا!

فبعد أن وافق البرلمان الأوروبي، في يونيو، على مسوّدة لقواعد تلزم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل "تشات جي بي تي" بالإفصاح عن المحتوى الذي تنتجه، رفض 160 مسؤولاً تنفيذيًا في شركات كبرى، منها "رينو" و"ميتا" في خطاب مفتوح، هذا التشريع، مهددين أنه قد يدفع الشركات الابتكارية والمستثمرين للخروج من أوروبا.