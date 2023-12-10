إيقاف منصة صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي بعد اتهامات بالترويج لمحتوى إباحي

واعتمدت شركة Civitai سابقًا على تقنية "أوكتو إيه آي" من OctoML لتوليد الصور، ولكن بإيقافها هذه الخدمات السحابية أثيرت شكوك عديدة حول التعاون بينهما، ولكن الشركة حسمتها بقطع التعاون بصورة كاملة فيما بينهما.