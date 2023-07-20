تسريبات: "وان بلس" تستعد لمفاجأة عالمية في يناير 2024

وأوضحت المصادر في تقرير أورده موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن الشركة تنوي إطلاق سلسلة هواتف "وان بلس 12" في احتفال عالمي سيقام في الصين خلال شهر يناير المقبل، بدلًا من الخطط السابقة التي كان سيعلن فيها عن الهواتف في فبراير 2024.