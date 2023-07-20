تسريبات: "وان بلس" تستعد لمفاجأة عالمية في يناير 2024

كشفت مصادر داخل شركة "وان بلس" الصينية الرائدة، أنها تجهز مفاجأة وُصفت بـ"العالمية" في يناير 2024.
وأوضحت المصادر في تقرير أورده موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن الشركة تنوي إطلاق سلسلة هواتف "وان بلس 12" في احتفال عالمي سيقام في الصين خلال شهر يناير المقبل، بدلًا من الخطط السابقة التي كان سيعلن فيها عن الهواتف في فبراير 2024.
وأفادت المصادر بأن هاتف "وان بلس 12" سيتم دعمه بمعالج "سنابدراجون الجيل الثالث" الجديد كليًّا والذي يتمتع بسرعة فائقة.
وسيتم تزويد "وان بلس 12" بذاكرة وصول عشوائية "رام" بسعة 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، وسيعمل بواجهة مستخدم "أوكسجين أو إس 14" المبنية على نظام تشغيل "أندرويد".
وسيحتوي هاتف "وان بلس 12" على شاشة من نوع "أموليد إل تي بي أو" بدقة "كواد إتش دي بلس" بقياس 6.7 بوصات، وبتردد 120 هرتز، وقارئ بصمة أصابع مدمج فيها.
وسيتميز هاتف "وان بلس 12" بأربع كاميرات- 50 ميجابيكسل أساسية، و50 ميجابيكسل فائقة السرعة، و64 ميجابيكسل منظار (تقريب بصري 3x)، وكاميرا أمامية "سيلفي" بدقة 32 ميجابيكسل.
وستزود الحزمة بأكملها ببطارية تبلغ سعتها 5400 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن سلكي 100 وات و50 وات لاسلكي.