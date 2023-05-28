"تويتر" تنسحب من قانون أوروبي لمكافحة تضليل المعلومات

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن تييري بريتون، مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي، قوله: رغم أن انسحاب تويتر من هذا القانون لن يؤثر في شيء كونه قانونًا طوعيًّا؛ إلا أن القوانين الجديدة الصارمة ستجبر تويتر على الامتثال لها.