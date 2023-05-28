"تويتر" تنسحب من قانون أوروبي لمكافحة تضليل المعلومات

كشف الاتحاد الأوروبي أن شركة "تويتر"، قررت الانسحاب من القانون الطوعي للاتحاد لمكافحة تضليل المعلومات.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن تييري بريتون، مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي، قوله: رغم أن انسحاب تويتر من هذا القانون لن يؤثر في شيء كونه قانونًا طوعيًّا؛ إلا أن القوانين الجديدة الصارمة ستجبر تويتر على الامتثال لها.
وتابع بريتون: "الالتزامات ستظل باقية، ويمكن لتويتر الهروب مؤقتًا؛ لكن لا يمكنه الاختباء".
وقال إن تويتر سيكون مُلزَمًا قانونًا بمحاربة المعلومات المضللة في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 25 أغسطس، مضيفًا: "ستكون فرقنا جاهزة للتنفيذ".
وتم إطلاق القانون في يونيو من العام الماضي، ويهدف إلى منع التربح من المعلومات المضللة والأخبار المزيفة؛ فضلًا عن زيادة الشفافية والحد من انتشار الحسابات الآلية والحسابات المزيفة.
ويمكن للشركات التي تُوَقع على المدونة أن تُقَرر التعهدات التي يجب تقديمها، مثل التعاون مع مدققي الحقائق أو تتبع الإعلانات السياسية.
إلى جانب القانون الطوعي، أدخل الاتحاد الأوروبي أيضًا قانون الخدمات الرقمية؛ وهو قانون يُلزِم الشركات ببذل المزيد من الجهد لمعالجة المحتوى غير القانوني عبر الإنترنت.
واعتبارًا من 25 أغسطس، سيتعين على الأنظمة الأساسية التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم نشط شهريًّا في الاتحاد الأوروبي -بما في ذلك تويتر- الامتثال قانونًا للقواعد بموجب القانون الجديد.
وسيعني القانون أن تويتر يجب أن يكون لديه آلية للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، والتصرف بناءً على الإخطارات "على وجه السرعة"، واتخاذ تدابير لمعالجة انتشار المعلومات المضللة.