"أبل" تكشف رسمياً عن تفاصيل جديدة حول حدثها المرتقب يوم 7 سبتمبر

كشفت شركة "أبل" الأمريكية رسمياً تفاصيل جديدة حول حدثها المرتقب يوم 7 سبتمبر المقبل، والمتوقع أن تكشف فيه عن أجهزة "آيفون" و"آيباد" و"ماك" جديدة.
وأوضحت أبل، بحسب ما أورد موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أنها ستعقد احتفاليتها داخل حرم "أبل بارك" الجديد التابع للشركة.
وذكرت أبل أنها ستكشف في حدث سبتمبر عن هواتف "آيفون 14 بلس وآيفون 14 ماكس وآيفون 14 برو ماكس وآيفون 14، والذي سيكون بدلا من هاتف "آيفون ميني" في هذه التشكيلة.
وستحصل هواتف "آيفون" الجديدة على شاشات محدثة لتحل محل الشاشات المستخدمة حالياً، التي ستعتمد على تقليل الكتلة المرئية مع الاحتفاظ بجميع المستشعرات اللازمة لتشغيل تقنية "فيس آي دي"، بالإضافة إلى أنها ستعتمد على معالجات "أيه 16" الجديدة، وتحديث للكاميرات بحيث تبلغ دقتها 48 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية جديدة مزودة بضبط تلقائي للصورة.
وتنوي أبل كذلك الكشف عن الجيل الثامن من ساعاتها "أبل ووتش"، والتي ستكون مزودة بشاشة أكبر وهيكل متين من التيتانيوم وزجاج مقاوم للكسر مزودة بمستشعر درجة حرارة للجسم.
وتوقعت المصادر أن تؤجل أبل إطلاق إصدارات "آيباد" وأجهزة ماك إلى حدث عالمي آخر في شهر أكتوبر المقبل.