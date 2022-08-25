"أبل" تكشف رسمياً عن تفاصيل جديدة حول حدثها المرتقب يوم 7 سبتمبر

وستحصل هواتف "آيفون" الجديدة على شاشات محدثة لتحل محل الشاشات المستخدمة حالياً، التي ستعتمد على تقليل الكتلة المرئية مع الاحتفاظ بجميع المستشعرات اللازمة لتشغيل تقنية "فيس آي دي"، بالإضافة إلى أنها ستعتمد على معالجات "أيه 16" الجديدة، وتحديث للكاميرات بحيث تبلغ دقتها 48 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية جديدة مزودة بضبط تلقائي للصورة.