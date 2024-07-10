"مايكروسوفت" ترفع أسعار خدمات الاشتراك في ألعابها بنسبة 25%

أعلنت مايكروسوفت عن زيادات كبيرة في أسعار خدمة "إكس بوكس جيم باس" للاشتراك في الألعاب الخاصة بها؛ على غرار "نتفلكس".
وأوضحت الشركة الأمريكية، وفقًا لما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"؛ أن زيادات أسعار خدمة "جيك باس" للألعاب وصلت إلى 25%.
وستبدأ مايكروسوفت في تطبيق منظومة الأسعار الجديدة بدءًا من شهر سبتمبر المقبل.
ويأتي هذا الإعلان بعدما أطلقت مايكروسوفت في مايو الماضي لعبتها الجديدة التي طال انتظارها "كول أوف ديوتي: بلاك أوبس 6".
وقال محلّلون: إن ذلك يمثّل محاولة لإحداث تغيير جذري في الصناعة التي تهيمن عليها منذ فترة طويلة مبيعات الألعاب المادية.
يوجد حوالي 34 مليون مشترك في "Game Pass" حول العالم.