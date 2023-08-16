"إكس" تفاجئ الناشرين بقرار "صادم" بشأن خدمة أساسية لهم

فاجأت منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، الناشرين بقرار وُصف بـ"الصادم"، بشأن خدمة أساسية يستخدمونها في أعمالهم.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "إكس" أخطرت الناشرين بأن منصة "تويت ديك"، أو كما أطلق عليها مؤخرًا "إكس برو"؛ لن تكون مجانية بعد الآن، وستحتاج لأن يُدفع لها اشتراك.
وأبلغ العديد من المستخدمين بأنه تمت مطالبتهم بالاشتراك عند محاولة تسجيل الدخول إلى الخدمة، إذا لم يكونوا مشتركين في خدمة "تويتر بلو" الجديدة مدفوعة الأجر.
ويظهر في الرسالة الآتي: "المشتركون الزرق الذين لديهم رقم هاتف تم التحقق منه، سيحصلون على علامة اختيار زرقاء بمجرد الموافقة عليها".
ومع ذلك، فيبدو أن التغيير ينطبق فقط على الإصدار الجديد؛ ولكن ليس الإصدار الأقدم (الأفضل)؛ على الأقل حتى يتم إيقاف العمل به.