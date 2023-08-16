"إكس" تفاجئ الناشرين بقرار "صادم" بشأن خدمة أساسية لهم

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "إكس" أخطرت الناشرين بأن منصة "تويت ديك"، أو كما أطلق عليها مؤخرًا "إكس برو"؛ لن تكون مجانية بعد الآن، وستحتاج لأن يُدفع لها اشتراك.