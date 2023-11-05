تسريبات تكشف مواصفات وصوراً لأيقونة سامسونج المرتقبة "جلاكسي إس 24 ألترا"

وحدد سامسونج هدفًا مبدئيًا يتمثل في تصنيع 15 مليون إطار من التيتانيوم في البداية، وهو من قبيل المصادفة بالضبط عدد وحدات "جلاكسي إس 23 ألترا"، التي تمّ شحنها هذا العام ـ لذا من الواضح أن S24 Ultra هو المتلقي المقصود.