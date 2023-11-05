تسريبات تكشف مواصفات وصوراً لأيقونة سامسونج المرتقبة "جلاكسي إس 24 ألترا"

كشفت مصادر من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، عن صور مواصفات مسربة لأيقونتها المرتقبة "جلاكسي إس 24 ألترا".
وتشير التسريبات إلى أن هاتف "جلاكسي إس 24 ألترا" سيتم دعمه بإطار من التيتانويم، ليتبع خطى هواتف "آيفون 15 برو" و"آيفون 15 برو ماكس"، ليكون أول شركة من سامسونج مزودة بهذا الإطار.
وستجعل إطارات الألومنيوم الحالية تكلفة هواتف سامسونج أقل بنحو 20 دولارًا، ما يسمح بتقليص نسبة انخفاض إنتاجية الهواتف.
وحدد سامسونج هدفًا مبدئيًا يتمثل في تصنيع 15 مليون إطار من التيتانيوم في البداية، وهو من قبيل المصادفة بالضبط عدد وحدات "جلاكسي إس 23 ألترا"، التي تمّ شحنها هذا العام ـ لذا من الواضح أن S24 Ultra هو المتلقي المقصود.
ويمضي التقرير ليقول إن هاتف S24 Ultra سيحتوي على شاشة مسطحة، وبينما سيكون الإطار الخارجي من التيتانيوم، فإن الإطار الداخلي سيكون من الألومنيوم ـ تمامًا كما هو الحال في هواتف آيفون الأحدث.