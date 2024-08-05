"آيفون 16 برو" تنتظره الكثير من الترقيات القوية.. هذه أبرز التسريبات

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن هاتف "آيفون 16 برو" تنتظره ترقيات قوية من "أبل".
وأوردت مجلة "فوربس" الأمريكية، أبرز هذه التغييرات التي ينتظرها الهاتف، والتي سيكون أبرزها على البطاريات الخاصة به.
وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن أبل، ستعتمد خطة لتحسين تصميمات بطاريات هواتفها الجديدة؛ بحيث تجعلها أقل في استهلاك الطاقة وسعة تحملها أعلى.
وتتوقع المصادر أن بطاريات "آيفون 16 برو ماكس"، ستكون أقوى بنسبة 5.74% تقريبًا من تلك الموجودة في "آيفون 15 برو ماكس".
أما بطاريات "آيفون 16 برو" فستكون أقوى بنسبة 9.25% تقريبًا من نظيرتها في الجيل الحالي "آيفون 15 برو".
وبالنسبة لسعة البطارية، فتتوقع المصادر أن تكون 3577 ميللي أمبير في الثانية لهاتف "آيفون 16 برو"، وهو أفضل من سعة 3274 ميللي أمبير في الثانية بهاتف "آيفون 15 برو".
وفي هاتف "آيفون 16 برو ماكس" فستكون السعة للبطارية 4676 ميللي أمبير في الثانية بدلًا من 4422 ميللي أمبير في الثانية بهاتف "آيفون 15 برو ماكس".
كما تتوقع المصادر أيضًا أن شاشات "آيفون 16 برو" و"آيفون 16 برو ماكس"، ستكون أكبر حجمًا وبدقة أعلى، دون أن يؤثر هذا على عمر البطاريات.
وتشير المصادر إلى أن بطاريات هواتف "آيفون 16 برو ماكس" سيمكنها العمل لمدة 30 ساعة كاملة بشحنة واحدة، وهو أطول بساعة كاملة عن "آيفون 15 برو ماكس".