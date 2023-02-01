"تويتر" تتخلى عن تقنية جديدة بعد أقل من عام من إطلاقها

أعلنت منصة التدوين المصغر "تويتر"، عن تخليها عن تقنية جديدة بعد أقل من عام واحد من إطلاقها.
وأوضحت "تويتر"؛ وفقًا لما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن التقنية المستهدفة هي تقنية "التغريدات المشاركة"، أو ما يطلق عليها "كو تويتس"، التي تشارك فيها تويتر في تأليف بعض التغريدات للمستخدمين.
وأفادت تويتر بأن هذه التقنية كانت تجريبية ولحسابات مختارة في الولايات المتحدة وكندا وكوريا الجنوبية، ولم تتجاوز هذه المرحلة.
وقالت تويتر: "يؤسفنا أن هذه التجربة تقترب من النهاية، وستكون الخدمة قابلة للعرض لمدة شهر إضافي، ولكن بعدها لن يكون هناك أي تغريدات يتم تأليفها من قِبَل تويتر".