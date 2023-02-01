"تويتر" تتخلى عن تقنية جديدة بعد أقل من عام من إطلاقها

وقالت تويتر: "يؤسفنا أن هذه التجربة تقترب من النهاية، وستكون الخدمة قابلة للعرض لمدة شهر إضافي، ولكن بعدها لن يكون هناك أي تغريدات يتم تأليفها من قِبَل تويتر".