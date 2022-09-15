تغييرات كبرى من "جوجل" في تطبيقاتها لـ"الصور" و"الذكريات"

أحدثت شركة "جوجل" تغييرات كبرى في تطبيقاتها لـ"الصور" و"الذكريات" وأعادت تصميمها بصورة لافتة.
وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أنه سيتم عرض ميزة "الذكريات" حاليا في "جوجل" على غرار ميزة "القصص" في تطبيق "جوجل فوتوز".
وأضافت جوجل أيضا خيارات مشاركة جديدة لتطبيق "الصور" و"الذكريات"؛ لمشاركتها بسهولة مع الآخرين عبر إصدار التطبيق على نظام تشغيل "أندرويد".
سيتمكن الأصدقاء والعائلة من عرض ذكرياتك على أي جهاز من خلال صور جوجل، ووعدت جوجل بتوفير خيار المشاركة على أجهزة "آي أو إس" وإصدار "الويب" قريبا.
وأضافت جوجل أيضا لتطبيق الذكريات إمكانية إضافة مقاطع الفيديو الخاصة بك، بما في ذلك مقاطع الفيديو الطويلة، لتسجيل اللقطات الأكثر أهمية في حياتك، وإمكانية إضافة مقاطع موسيقية إلى مجموعة لقطات وصور الذكريات.
ووفرت جوجل أيضا تقنية "الذكريات السينمائية"، التي تتيح لك تصميم مقطع فيديو كامل من خلال لقطاتك وصورك القديمة، بطريقة عرض سينمائية مبتكرة، وبإمكانية إنشاء تمثيلات متحركة ثلاثية الأبعاد للصور الثابتة.
وسيمكن لأي شخص مشاهدة الذكريات من خلال النقر يسارا أو يمينا على الشاشة للتنقل بين صور الذكريات الفردية، والتبديل بين الذكريات بالتمرير لأعلى أو لأسفل، وسيمكن كذلك حذف بعض الأشخاص أو الفترات الزمنية من هذه الذكريات.
وطرحت جوجل كذلك ميزة جديدة أطلقت عليها "الأنماط"، والتي تتيح إضافة رسوم متحركة لذكرياتك لجعلها أكثر حيوية.
وأضافت جوجل كذلك محرر مجمع جديد للصور على تطبيقها في نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، الذي يتيح اختيار الصور واختيار التصميم وإعادة ترتيب التخطيط كما يحلو لك.
كما يوجد أيضا خيار لتعديل الصور من محرر الصور المجمعة أيضًا، يمكن من خلاله ضبط التباين والسطوع وإضافة عوامل تصفية وإجراء تغييرات أخرى.
وإذا كان لديك عضوية Pixel أو Google One ، فستتمكن من الوصول إلى المزيد من أدوات التحرير، بما في ذلك خيارات Portrait Light و HDR. سيكون لديك أيضًا مجموعة واسعة من التصاميم، ستكون هذه الصور المجمعة قابلة للمشاركة أيضًا.