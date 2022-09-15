تغييرات كبرى من "جوجل" في تطبيقاتها لـ"الصور" و"الذكريات"

وإذا كان لديك عضوية Pixel أو Google One ، فستتمكن من الوصول إلى المزيد من أدوات التحرير، بما في ذلك خيارات Portrait Light و HDR. سيكون لديك أيضًا مجموعة واسعة من التصاميم، ستكون هذه الصور المجمعة قابلة للمشاركة أيضًا.