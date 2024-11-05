باحثون يطورون مادة جديدة يمكن أن تُحدِث ثورة في عالم "مراكز البيانات" الذكية

وتابع: "هذا الاتجاه لن يتبدد في أي وقت قريب؛ لذلك من الأهمية بمكان تطوير طرق جديدة، مثل المادة التي ابتكرناها، للتبريد الفعال والمستدام للأجهزة التي تعمل بمستويات كيلووات وحتى طاقة أعلى".