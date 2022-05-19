HONOR تطلق هاتف HONOR X9 5G مع مزايا رائدة وسعر مذهل

بهدف إضافة المزيد من منتجات سلسلة HONOR X في الأسواق، أعلنت العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا HONOR اليوم عن إطلاق هاتف HONOR X9 5G في المملكة العربية السعودية. بعد النجاح الكبير الذي حققه هاتف HONOR X7 في الآونة الأخيرة، يوفر HONOR X9 5G للمستخدمين سرعات شحن قياسية، وشاشة عرض كبيرة للغاية مع تصميم بحواف نحيفة وأداء قوي على جميع المستويات بالإضافة إلى التصميم الأنيق والعصري مع سعر رائع جداً. يأتي الهاتف مزوداً ببطارية سعة 4800 مللي أمبير1 ، ويوفر جهاز HONOR X9 5G عمر بطارية طويل دون القلق من نفاذ الشحن، بالإضافة إلى ميزة الشحن السريع بقوة 66 واط، والذي من خلالها يمكن شحن الهاتف بنسبة تصل إلى 50% خلال 15 دقيقة فقط وبنسبة تصل إلى 81% خلال 30 دقيقة فقط2 . يعمل هاتف HONOR X9 5G بنظام أندرويد 11 ومدعوماً بخدمات جوجل للهاتف، وهو متوفر الآن باللون الفضي التيتانيوم والأسود منتصف الليل.