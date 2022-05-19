HONOR تطلق هاتف HONOR X9 5G مع مزايا رائدة وسعر مذهل

بهدف إضافة المزيد من منتجات سلسلة HONOR X في الأسواق، أعلنت العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا HONOR اليوم عن إطلاق هاتف HONOR X9 5G في المملكة العربية السعودية. بعد النجاح الكبير الذي حققه هاتف HONOR X7 في الآونة الأخيرة، يوفر HONOR X9 5G للمستخدمين سرعات شحن قياسية، وشاشة عرض كبيرة للغاية مع تصميم بحواف نحيفة وأداء قوي على جميع المستويات بالإضافة إلى التصميم الأنيق والعصري مع سعر رائع جداً. يأتي الهاتف مزوداً ببطارية سعة 4800 مللي أمبير1 ، ويوفر جهاز HONOR X9 5G عمر بطارية طويل دون القلق من نفاذ الشحن، بالإضافة إلى ميزة الشحن السريع بقوة 66 واط، والذي من خلالها يمكن شحن الهاتف بنسبة تصل إلى 50% خلال 15 دقيقة فقط وبنسبة تصل إلى 81% خلال 30 دقيقة فقط2 . يعمل هاتف HONOR X9 5G بنظام أندرويد 11 ومدعوماً بخدمات جوجل للهاتف، وهو متوفر الآن باللون الفضي التيتانيوم والأسود منتصف الليل.
أصبحت تقنية الشحن السريع ضرورية في جميع الهواتف في عصرنا الحالي. تأتي تقنية الشحن السريع من HONOR بقوة 66 واط مع تصميم أحادي الخلية وثنائي الحلقة، ليخلق بذلك ابتكاراً جديداً في عالم الشحن السريع. يعمل تصميم الحلقة المزدوجة على زيادة جهد الشحن وسرعته بشكل كبير، بينما يتيح الهيكل أحادي الخلية حجماً رفيعاً للجهاز وفقدان بسيط في الطاقة عند الشحن. بفضل الشحن السريع من HONOR بقوة 66 واط، يمكن شحن الهاتف HONOR X9 بنسبة تصل إلى 50% خلال 15 دقيقة أو الشحن بنسبة 81% خلال 30 دقيقة.
لتحقيق أداء معزز إلى أقصى درجة، يتميز HONOR X9 5G باستهلاك منخفض للطاقة وعمر بطارية أطول ليستمتع به المستخدمون. بحسب اختبارات HONOR، وعند بدء الاستخدام مع شحن الهاتف بالكامل، تشير النتائج إلى بقاء مستوى البطارية3 عند 100% حتى بعد تصفح مواقع التواصل الاجتماعي أو عند إجراء محادثة صوتية مع الأصدقاء لمدة 15 دقيقة، متفوقاً بذلك على الهواتف الذكية الأخرى من نفس الفئة مع تقديم أداء غير مسبوق وتجربة مستهلك بغاية القوة.
تم تصميم هاتف HONOR X9 5G مع حواف نحيفة للغاية تبلغ 1.05 ملم كل من الجهة اليمنى واليسرى، تحقق بذلك نسبة شاشة إلى جسم الهاتف تبلغ 94% لتجربة مشاهدة مذهلة. يتميز الهاتف أيضاً بشاشة عرض كاملة من HONOR بقياس 6.81 أنش4 ، تعمل شاشة العرض الكاملة HONOR بدقة عالية 2388 * 1080 بكسل و 16.7 مليون لون، لتضمن للمستخدمين الحصول على تجربة مرئية رائعة، مع زيادة وضوح الصورة ومشاهدة بألوان واقعية عند مشاهدة الأفلام، الصور أو اللعب مع الأصدقاء.
يتميز HONOR X9 بقدرات متقدمة فيما يتعلق بالذاكرة، ويأتي مزوداً بتقنية HONOR RAM Turbo ، الحل المقدم من HONOR والتي تقوم على تحويل جزء صغير من ذاكرة التخزين (ROM) إلى ذاكرة الوصول العشوائي، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بأداء أسرع، والحصول على تجربة مستخدم محسّنة عند تحميل التطبيقات والمحتوى، بالإضافة إلى تصفح الإنترنت.
تم تزويد هاتف HONOR X9 5G بذاكرة الوصول العشوائي5 سعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين سعة 128 جيجابايت. من خلال تقنية HONOR RAM Turbo، يتم تحويل 2 جيجابايت من سعة التخزين البالغة 128 جيجابايت إلى ذاكرة الوصول العشوائي، مما يعني إمكانية زيادة ذاكرة الوصول العشوائي الإجمالية للهاتف إلى الفعالة 10 جيجابايت (8 جيجابايت + 2 جيجابايت). انتقلت تقنية HONOR RAM Turbo إلى ما هو أبعد من ذلك، من خلال الاستفادة القصوى من ذاكرة الوصول العشوائي الإضافية عبر ضغط التطبيقات التي تعمل في الخلفية، مما يتيح تشغيل المزيد من التطبيقات في الخلفية دون المساومة على كفاءة الأداء.
يوفر HONOR X9 عناية فائقة للأعين بهدف منح المستخدمين أكبر قدر من الاستمتاع بمشاهدة المحتوى، وقد تم تجهيزه بشهادة HONOR Eye Comfort وشهادة TÜV Rheinland للضوء الأزرق الخافت6 ، حيث يقوم بتقليل نسبة الضوء الأزرق المنبعث لتخفيف إجهاد العين، مع ضبط الشاشة لإظهار ألوان أكثر دفئاً للحصول على تجربة أكثر راحة، حتى بعد الاستخدام لفترات طويلة.
يأتي الهاتف أيضاً مع وضع الكتاب الإلكتروني الفريد من نوعه للحصول على تجربة قراءة غامرة وبتركيز أكبر، يمكن لأولئك الذين يفضلون القراءة لفترات طويلة الاستمتاع بتجربة قراءة أكثر راحة. عند تشغيل وضع الكتاب الإلكتروني، يقوم بتغيير الشاشة إلى اللونين إلى الأبيض والأسود، مما يسهّل عملية القراءة على أعين المستخدمين.
عندما يتعلق الأمر بذاكرة التخزين، يأتي HONOR X9 5G بسعة تخزين ضخمة تبلغ 256 جيجابايت، مما يسمح للمستخدمين بالاستفادة القصوى من الهاتف فيما يتعلق بتلبية جميع احتياجاتهم في أنماط حياتهم اليومية والاحتفاظ بكل ما يفضلونه.
ستتوفر إصدارات HONOR X9 5G و 4G في السوق السعودي جرير، أمازون، Virgin ، نون، الحداد، Eddy ، x-cite ، لولو، اكسترا و جميع مراكز الاتصالات التجارية اعتبارًا من 26 مايو. يتميز HONOR X9 5G بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة ROM بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت بسعر 1,199 ريال و 1,299 ريال على التوالي. أما HONOR X9 4G فيتميز بسعة 8 جيجابايت RAM و 128 جيجابايت ROM وبسعر 1,099 ريال. ستتوفر الأجهزة باللون الأسود و الفضي وسيبدأ الطلب المسبق في 19 مايو. كما ستحصل على هدايا مميزة مع HONOR X9 مثل HONOR CHOICE Earbuds X و HONOR Band 6 وحماية للشاشة من HONOR لمدة 6 أشهر قابلة للإستخدام مرة واحدة بالإضافة إلى GCC Joint Warranty.
هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تتبنى HONOR استراتيجية طموحة في أن تكون أحد أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات. تتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة من تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل