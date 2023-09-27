"إكس" يُطلق تقنية جديدة... ستعرف ما يتم اتخاذه من قرارات بحق حسابك

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة "إكس" (تويتر سابقاً) أطلقت تقنية "التنبيهات" الجديدة، التي ستعرّف المستخدمين ما يتم اتخاذه من قرارات بحق حسابهم.
بتلك الطريقة يمكن للمستخدم أن يعرف إذا ما تمّ تصنيف حسابه بأنه يشارك "محتوى حساساً" أو سيتم تقييد البحث أو التوصيات أو الميزات الأخرى المقدّمة له، وفقاً لما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصّص.
وسيظهر في التنبيهات إذا كان حظر الحساب بسبب مشاركة محتوى حساس، مثل رسوم عنيفة أو عري أو سلوك جنسي أو رموز كراهية، وما إلى ذلك من أمور.
من المحتمل أن يتمكّن المستخدمون من عرض حالة حساباتهم خارج علامة تبويب إشعارات التطبيق، لكنه لم يوضح كيفية عمل ذلك، وأضافت أن الصياغة وواجهة المستخدم لم يتم الانتهاء منهما بعد.
وقدّمت الشركة سابقاً ميزة تصنيف للتغريدات الفردية التي كانت "محدودة الرؤية" لانتهاكها قواعد الشركة، لكن التحديث الأخير سيأخذ هذه الخطوة إلى الأمام، حيث ستكون القيود مرئية على مستوى الحساب، وليس فقط لتغريدات محدّدة.