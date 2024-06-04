هل تتبع هذه الطريقة؟ ومع من؟.. دراسة بشأن إرسال رسالة قبل الاتصال الهاتفي

يتحاشى كثيرون الاتصال بالآخرين هاتفيًّا، دون أن يرسلوا أولًا رسالة تُفيد بنيتهم إجراء مكالمة هاتفية، ويعود هذا التصرف إلى تصاعد أعداد الذين يرفضون الرد على المكالمات التي تردهم دون سابق إنذار؛ بما في ذلك من معارفهم وأصدقائهم.