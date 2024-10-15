تقرير يتحدث عن رصد 7 تهديدات عالية الخطورة على أجهزة "أندرويد" و"ويندوز" خلال الربع الثاني من عام 2024

وأشار التقرير إلى أن أبرز تلك التهديدات كانت مرتبطة بالبرمجية الخبيثة "لوما ستيلر" المصممة لسرقة البيانات الحساسة من الأنظمة المخترقة، وبرمجية "ميراي بوتنت" التي تصيب الأجهزة الذكية، ويمكّن الجهات الفاعلة في مجال التهديد من تحويلها إلى روبوتات يتم التحكم فيها عن بُعد، بالإضافة إلى برمجية "لوكي بوت" الخبيثة، التي تستهدف أجهزة "ويندوز" و"أندرويد" ويمكنها سرقة معلومات الاعتماد لهذه الأجهزة.