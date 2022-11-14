"تويتر" تنوي السماح للمنظمات بالتحقق من الحسابات ذات الصلة

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، المالك الجديد لمنصة التدوين المصغر "تويتر"، نيته اعتماد طريقة جديدة لمصادقة الحسابات وتوثيقها؛ مشيرًا إلى أنه سيطرح ميزة جديدة تسمح للمؤسسات والمنظمات بتحديد الحسابات المرتبطة بها فعليًّا.
وأفادت تقارير إخبارية أوردها موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، بأن هذه الميزة الجديدة، ستأتي استجابة لجزء من المشاكل التي واجهتها المنصة الأسبوع الماضي.
وبعد أن بدأت الشركة في طرح اشتراكها الجديد في "تويتر بلو" الذي تبلغ قيمته 8 دولارات شهريًّا يوم الأربعاء، تم تجاوز الموقع بسرعة من قِبَل المتصيدين الذين استخدموا الخدمة لانتحال شخصية المشاهير والعلامات التجارية.. على وجه الخصوص، كان الوضع كابوسًا للشركات والمعلنين.