"تويتر" تنوي السماح للمنظمات بالتحقق من الحسابات ذات الصلة

وبعد أن بدأت الشركة في طرح اشتراكها الجديد في "تويتر بلو" الذي تبلغ قيمته 8 دولارات شهريًّا يوم الأربعاء، تم تجاوز الموقع بسرعة من قِبَل المتصيدين الذين استخدموا الخدمة لانتحال شخصية المشاهير والعلامات التجارية.. على وجه الخصوص، كان الوضع كابوسًا للشركات والمعلنين.