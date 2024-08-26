تحذير لمستخدمي أجهزة "ماك" من برمجيات ضارة تسرق مَحافظ العملات المشفرة

وأقرت شركة "أبل" مؤخرًا بالتهديد المتزايد للبرامج الضارة التي تستهدف أنظمة التشغيل الخاصة بها، وأصدرت تحديثًا لإصدار "ماك أو إس" من الجيل التالي؛ يجعل من الصعب قليلًا على المستخدمين تجاوز حماية Gatekeeper التي تضمن السماح فقط للتطبيقات الموثوقة بالعمل على النظام.