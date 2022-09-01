فيسبوك وإنستجرام وواتساب قد تقدم ميزات حصرية لهذه الفئة من المستخدمين

كشفت تقارير إخبارية عالمية أن منصات "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتساب" تدرس حالياً تطبيق إمكانية تقديم ميزات حصرية لفئة معينة من المستخدمين.
وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن شركة "ميتا" تفكر في طرح مزايا حصرية لتطبيقاتها الرئيسية، ولكن ستكون هذه الميزات في إصدارات خاصة مدفوعة الأجر.
وبالفعل أنشأت ميتا قسماً جديداً مخصصاً لتقديم الميزات مدفوعة الأجر على منصات فيسبوك وإنستجرام وواتساب، ليكون منفصلاً عن المبادرات الأخرى الخاصة بالشركة، خاصة وأنها تعهدت بعدم اقتطاع أرباح منشئي المحتوى حتى عام 2023.
قال نائب رئيس ميتا لتحقيق الدخل، جون هيجمان: إن الشركة تراقب عن كثب نظراءها في الصناعة، خاصة بعد إطلاق تويتر وسناب شات وتليجرام إصدارات مدفوعة الأجر.