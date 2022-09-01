فيسبوك وإنستجرام وواتساب قد تقدم ميزات حصرية لهذه الفئة من المستخدمين

وبالفعل أنشأت ميتا قسماً جديداً مخصصاً لتقديم الميزات مدفوعة الأجر على منصات فيسبوك وإنستجرام وواتساب، ليكون منفصلاً عن المبادرات الأخرى الخاصة بالشركة، خاصة وأنها تعهدت بعدم اقتطاع أرباح منشئي المحتوى حتى عام 2023.