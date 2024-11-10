مستخدمو الإصدار التجريبي من "واتساب" يُبلغون عن مشكلة خطيرة.. هذه تفاصيلها

يمكن لمستخدمي الإصدار التجريبي حل هذه المشكلة، إما بانتظار "ميتا" إصدار تحديثٍ من شأنه إصلاح الخلل، أو الخروج من الإصدار التجريبي والعودة للإصدار المستقر، أو يمكن استخدام "واتساب" من الأجهزة الأخرى المصاحبة مثل الكمبيوتر الشخصي أو المحمول أو الجهاز اللوحي.