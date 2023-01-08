"سامسونج" كشفت مصادفة عن موعد إطلاق هواتف "جلاكسي إس 23"

كشفت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، مصادفة عن موعدها المقرر لإطلاق سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة "جلاكسي إس 23".
وأظهر إعلان نُشر بالخطأ على مواقع التواصل بصفحات سامسونج في كولومبيا، أنها تنوي أن تكشف النقاب رسمياً عن هواتف "جلاكسي إس 23" في 1 فبراير المقبل، وفقاً لما نشره موقع "جي إس إم آرينا".
وعلى الرغم من أن الإعلان تم حذفه حالياً، إلا أن مصادر من داخل سامسونج، أكدت أن الإعلان الرسمي عن الإطلاق في هذا الموعد سيكون خلال الأيام القليلة المقلبة.
وتوقعت المصادر أن تكشف سامسونج عن 3 إصدارات وهي "جلاكسي إس 23" و"جلاكسي إس 23 بلس" و"جلاكسي إس 23 ألترا".