تطبيق "رسائل جوجل" يتيح تقنية ينتظرها ملايين المستخدمين

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق "رسائل جوجل" سيتيح قريبًا تقنية وُصفت بأنها: ينتظرها ملايين المستخدمين.
وكشف موقع "جي إس إم آرينا" التقني أن تسريبات تتعلّق بتطبيق "جوجل ميسجز" كشفت أنه سيتيح قريبًا إمكانية تحويل المذكرات الصوتية إلى نصوص مكتوبة، بالإضافة إلى مجموعة من ردود الفعل المحدثة بالكثير من الرموز التعبيرية.
وذكرت التسريبات أن تقنية تحويل المذكرات الصوتية ستكون متاحة للرسائل النصية أو رسائل الفيديو المصورة، ويمكنك رؤية نصوص مكتوبة لرسائلك الصوتية لمساعدتك على التواصل بشكل أسهل، وفي حالة عدم إمكانية استماعك للرسالة بصوت عال.
ويمكنك تفعيل هذه الخاصية وإلغاء التفعيل يدويًّا.
وتظهر لقطات الشاشة أن المقاطع الصوتية التي يتم نسخها يمكن أن تتأخر 10 ثوان عن المقاطع الصوتية العادية.
وتتيح لك ردود فعل رسائل جوجل استخدام رمز تعبيري ردًّا على أي رسالة تتلقّاها، وسيتيح لك التحديث الجديد الرد على رسالة باستخدام أي رمز تعبيري، وليس مجرد رمز واحد من الرموز التعبيرية السبعة المتاحة حاليًّا.
في هذه الميزة المحدّثة يتم استبدال رموز الإبهام لأسفل بأيقونة تُظهر جميع الرموز التعبيرية الأخرى. تم تمكين الميزة واختبارها يدويًّا، ويمكن للمستخدمين تلقّي رموز تعبيرية جديدة كردود فعل بغض النظر عن تمكين الميزة أم لا.
أخيرًا: هناك طريقة عرض جديدة للمعرض عند اختيار محتوى لإرساله إلى صديق عبر الرسائل، بدلًا من التمرير أفقيًّا عند تحديد صورة، ستظهر قائمة المرفقات الخاصة بالمعرض وتتيح لك التمرير عموديًّا.