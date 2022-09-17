تطبيق "رسائل جوجل" يتيح تقنية ينتظرها ملايين المستخدمين

أخيرًا: هناك طريقة عرض جديدة للمعرض عند اختيار محتوى لإرساله إلى صديق عبر الرسائل، بدلًا من التمرير أفقيًّا عند تحديد صورة، ستظهر قائمة المرفقات الخاصة بالمعرض وتتيح لك التمرير عموديًّا.