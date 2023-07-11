"تمبلر" تسعى لزيادة شعبيتها بتقنية جديدة مستوحاة من "تيك توك"

تسعى منصة "تمبلر" لزيادة شعبيتها المتراجعة بصورة كبيرة مؤخرًا، بإعلان نيتها إطلاق تقنية جديدة وتجديدات واسعة في المنصة سيكون أبرزها هذه الخدمة المستوحاة من "تيك توك".
وقالت إدارة "تمبلر" في بيان رسمي: إن هذه التغييرات القادمة اعتراف بأوجه القصور الحالية في المنصة التي تبلغ 15 عامًا، وتحتاج إلى هذا التجديد حتى تستعيد حيويتها مجددًا.
ولم تقدم "تمبلر" تفاصيل دقيقة حول ميزاتها الجديدة؛ إلا أنها تقدم بعض التلميحات المهمة حول ما سيأتي.
وتقول الشركة إن أحد أهدافها الأساسية سيكون "تقديم محتوى رائع في كل مرة يتم فيها فتح التطبيق"، وهي وظيفة شبيهة تقريبًا بتلك المقدمة في "تيك توك".
وأوضحت مصادر أن "تمبلر" تعمل على "تحسين إمكانات الترتيب الحسابي لدينا عبر جميع الخلاصات" و"تسهيل فهم المستخدمين لمكان المجتمعات النابضة بالحياة على تمبلر".
وتشير الشركة أيضًا إلى أن إنشاء المزيد من الميزات الصديقة للمبدعين؛ بما في ذلك تحسينات طريقة عمل الردود وإعادة التدوين، سيكون أيضًا مفتاحًا لجذب مستخدمين جدد.
كما ستتضمن تغييرات تمبلر أيضًا خوارزميات مشابهة لتلك المستخدمة في "تيك توك" وإنستجرام"؛ بحيث تكون صديقة لمنشئي المحتوى، وتشجع على مشاركتهم بأدوات أكثر انسيابية للتعليق والمحادثة.