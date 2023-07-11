"تمبلر" تسعى لزيادة شعبيتها بتقنية جديدة مستوحاة من "تيك توك"

وقالت إدارة "تمبلر" في بيان رسمي: إن هذه التغييرات القادمة اعتراف بأوجه القصور الحالية في المنصة التي تبلغ 15 عامًا، وتحتاج إلى هذا التجديد حتى تستعيد حيويتها مجددًا.