خطة جديدة من "أبل" لتشجيع مستخدمي "آيفون" على ترقية هواتفهم

أطلقت شركة "أبل" الأمريكية خطة جديدة قد تسهم في تشجيع مستخدمي هواتف "آيفون" على ترقية هواتفهم إلى الإصدارات الأحدث.
وأوضحت "أبل" أن الخطة الجديدة ستعمل على زيادة قيمة استبدال هواتف "آيفون" القديمة عند محاولتهم ترقية الهواتف في متاجر "أبل" للبيع بالتجزئة.
وأشارت إلى أن الخطة الجديدة ستبدأ في تنفيذها من يوم 20 مايو الجاري.
على سبيل المثال؛ يمكن أن تستبدل أبل هاتف "آيفون 14 برو ماكس" بمقابل يصل إلى 630 دولارًا أمريكيًّا؛ فيما ستستبدل هاتف "آيفون 14" بمقابل يصل إلى 370 دولارًا أمريكيًّا.
ونشرت "أبل" قائمة كاملة بقيمة الرصيد الذي يمكن أن تقدمه "أبل" مقابل استبدال هواتف "آيفون".