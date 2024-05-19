خطة جديدة من "أبل" لتشجيع مستخدمي "آيفون" على ترقية هواتفهم

على سبيل المثال؛ يمكن أن تستبدل أبل هاتف "آيفون 14 برو ماكس" بمقابل يصل إلى 630 دولارًا أمريكيًّا؛ فيما ستستبدل هاتف "آيفون 14" بمقابل يصل إلى 370 دولارًا أمريكيًّا.