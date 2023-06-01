أجهزة وتحديثات.. القائمة الكاملة لما يُتوقع أن تكشف "أبل" النقاب عنه في مؤتمرها بعد 4 أيام

وقد لا يكون التحميل الجانبي هو الميزة الوحيدة البارزة؛ حيث تشير مصادر إلى أن "أبل" تعمل على تجديد مركز التحكم، ويمكن أيضًا مشاهدة تطبيق يوميات نمط الحياة في اليوم الأول وتتبع الحالة المزاجية في تطبيق Health.