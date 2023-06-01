أجهزة وتحديثات.. القائمة الكاملة لما يُتوقع أن تكشف "أبل" النقاب عنه في مؤتمرها بعد 4 أيام

ينتظر الكثير من عشاق ومحبي أجهزة "أبل" الأمريكية، مؤتمرها للمطورين والمبرمجين يوم 5 يونيو، والذي تكشف فيه دومًا النقاب عن الكثير من منتجاتها وبرمجياتها.
ويقدم موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص القائمة الكاملة للمنتجات والبرمجيات التي يُتوقع أن تكشف "أبل" النقاب عنها في مؤتمرها، والتي جاءت على النحو التالي:
تُعد هذه السماعة أول إنتاج لأبل لأجهزة الواقع المختلط، والذي تحيطه الشركة بالكثير من السرية؛ ولكن يتوقع أن تحمل تقنيات كثيرة بعد استحواذها على شركات ناشئة متخصصة في سماعات الرأس خلال السنوات السابقة.
وتتوقع مصادر أن توفر سماعات رأس أبل الجديد دقة عرض 4كى لكل عين، وستوفر ما لا يقل عن 6 كاميرات توفر رؤية للعالم الخارجية ويمكنها تتبع حركة الجسم بالكامل.
وتشير التوقعات إلى أنها ستتطلب حزمة بطارية خارجية وتستمر لمدة ساعتين فقط عند الشحن، لكنها ستكون خفيفة ونحيفة نسبيًّا.
ويتوقع أن تعمل السماعات وفق منصة جديدة يمكن للمستخدم من خلالها استخدام إيماءات اليد أو النظرات أو الأوامر الصوتية للتحكم.
وتشير الشائعات إلى أن هذا الطراز الأول من هذه السماعات سيكلف حوالى 3000 دولار.
تشير الشائعات وسجلات المطورين إلى أن شركة أبل على وشك إطلاق جهاز ماك بوك آير بقياس 15 بوصة والذي يجعل أجهزة Mac المحمولة ذات الشاشة الكبيرة في متناول المزيد من الأشخاص.
في حين أن الجيل الحالي من MacBook Air مقاس 13 بوصة يبلغ من العمر عامًا تقريبًا؛ فإن الإصدار 15 بوصة المشاع سيستمر في استخدام متغير من شريحة M2 لهذا النظام، وقد يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت في التكوين الأساسي.
إذا ما صحت الشائعات، فهذا التحديث قد يكون هو الأهم في برامج أبل على هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد"، اللذان سيسمحان لأول مرة بالتحميل الجانبي أي تثبيت التطبيقات من خارج متجر التطبيقات، امتثالًا لقواعد الاتحاد الأوروبي.
وقد لا يكون التحميل الجانبي هو الميزة الوحيدة البارزة؛ حيث تشير مصادر إلى أن "أبل" تعمل على تجديد مركز التحكم، ويمكن أيضًا مشاهدة تطبيق يوميات نمط الحياة في اليوم الأول وتتبع الحالة المزاجية في تطبيق Health.
وتتوقع مصادر أن تحظى ساعات أبل ووتش بأكبر تحديث لبرنامج تشغيلها منذ إطلاقها؛ حيث سيتم تصميم أدوات النظام وإضافة عناصر للأوامر الصوتية.
لا يعرف سوى القليل جدًّا عن التحديث الرئيسي التالي لمنصة ماك، ولكن ستتضمن تحديثات النظام الأساسي لأجهزة الكمبيوتر من Apple عادةً بعض الميزات المستعارة من نظيرتها في نظام التشغيل iOS.
ويُتوقع أن تصل الترقيات في أكتوبر المقبل، مع توفر الإصدارات التجريبية في أواخر الربيع أو أوائل الصيف.